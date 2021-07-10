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نجحت مركبة "تشورونغ" الصينية الجوالة، في التقاط مجموعة من الصور الحديثة لكوكب المريخ.
وتنقلت المركبة الصينية "تشورونغ" لأكثر من 300 متر على سطح المريخ، وأرسلت صورًا جديدة لصخور الكوكب الأحمر والرمال والغبار.
وأفاد مركز برنامج استكشاف القمر والفضاء التابع للهيئة الوطنية الصينية للفضاء، أن المركبة الجوالة "تشورونغ" عَمِلت على سطح الكوكب الأحمر لليوم المريخي الـ54، حتى الخميس الماضي، وسافرت أكثر من 300 متر.
وأشارت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء إلى أن اليوم على كوكب المريخ أطول من نظيره على الأرض بحوالى 40 دقيقة.
ومنذ هبوط المركبة على سطح المريخ؛ سافرت متجهة جنوبًا للقيام بعمليات فحص واستكشاف معنية.
وتلتقط كاميرا التضاريس الملاحية صورًا للأشكال الأرضية على طول الطريق بشكل يومي؛ فيما تم تشغيل رادارات رصد ما تحت الأرض، وأدوات قياس الأرصاد الجوية، وكواشف المجال المغناطيسي السطحي للقيام بعمليات التعقب والكشف.
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 02:59 PM
المركبة الصينية "تشورونغ" تنقلت لأكثر من 300 متر.. غبار ورمالصور حديثة للمريخ.. هكذا تبدو التفاصيل على الكوكب الأحمر
نجحت مركبة "تشورونغ" الصينية الجوالة، في التقاط مجموعة من الصور الحديثة لكوكب المريخ.
وتنقلت المركبة الصينية "تشورونغ" لأكثر من 300 متر على سطح المريخ، وأرسلت صورًا جديدة لصخور الكوكب الأحمر والرمال والغبار.
وأفاد مركز برنامج استكشاف القمر والفضاء التابع للهيئة الوطنية الصينية للفضاء، أن المركبة الجوالة "تشورونغ" عَمِلت على سطح الكوكب الأحمر لليوم المريخي الـ54، حتى الخميس الماضي، وسافرت أكثر من 300 متر.
وأشارت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء إلى أن اليوم على كوكب المريخ أطول من نظيره على الأرض بحوالى 40 دقيقة.
ومنذ هبوط المركبة على سطح المريخ؛ سافرت متجهة جنوبًا للقيام بعمليات فحص واستكشاف معنية.
وتلتقط كاميرا التضاريس الملاحية صورًا للأشكال الأرضية على طول الطريق بشكل يومي؛ فيما تم تشغيل رادارات رصد ما تحت الأرض، وأدوات قياس الأرصاد الجوية، وكواشف المجال المغناطيسي السطحي للقيام بعمليات التعقب والكشف.
، صور حديثة للمريخ.. هكذا تبدو التفاصيل على الكوكب الأحمر ،
المصدر : الخليج 365
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