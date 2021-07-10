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يخصص برنامج "الهواء سعودي" على إذاعة الرياض حلقة، يوم غد الأحد؛ للحديث عن العلاقات بين البلدين الشقيقين؛ المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، تحت مسمى "الهواء خليجي".
يأتي ذلك تزامنًا مع الزيارة الأولى التي يقوم بها سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق للمملكة.
ويستضيف البرنامج الذي ينطلق الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الثانية عشرة صباحًا بتوقيت العاصمة الرياض، السفير عبدالله بن سعود العنزي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان، فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة العربية السعودية، سالم العمري صحفي ومدير عام إذاعة "الوصال" العمانية، إضافة إلى سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية.
يشار إلى أن البرنامج من إعداد الزميلة حصة المغيليث، وتقديم المذيع مقبل الغفيري، وإخراج محمد الشهري.
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 02:36 PM
يبثّ غدًا عبر إذاعة الرياض.. تزامنًا مع زيارة السلطان "هيثم"شخصيات سعودية وعمانية تبثّ مشاعرها في "الهواء سعودي"
يخصص برنامج "الهواء سعودي" على إذاعة الرياض حلقة، يوم غد الأحد؛ للحديث عن العلاقات بين البلدين الشقيقين؛ المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، تحت مسمى "الهواء خليجي".
يأتي ذلك تزامنًا مع الزيارة الأولى التي يقوم بها سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق للمملكة.
ويستضيف البرنامج الذي ينطلق الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الثانية عشرة صباحًا بتوقيت العاصمة الرياض، السفير عبدالله بن سعود العنزي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان، فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة العربية السعودية، سالم العمري صحفي ومدير عام إذاعة "الوصال" العمانية، إضافة إلى سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية.
يشار إلى أن البرنامج من إعداد الزميلة حصة المغيليث، وتقديم المذيع مقبل الغفيري، وإخراج محمد الشهري.
، شخصيات سعودية وعمانية تبثّ مشاعرها في "الهواء سعودي" ،
المصدر : الخليج 365
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