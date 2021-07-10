شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يطمئن مرضى السكري بعد تلقيه لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طمأن مواطن يعاني من مرض السكري، المرضى بعدما تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد

وقال المواطن مساعد: "التجربة كانت جدًا من ناحية التطعيم وكانت سهلة وخفيفة وما حصل الكلام الذي نسمع عنه من إنها خطيرة"، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي ضرر عليه حتى الآن من ناحية إصابته بالسكري، بحسب "الإخبارية" .

ودعا المواطنين إلى أن يبادروا بسرعة لأخذ اللقاح؛ حيث تساعد اللقاحات في تحفيز الجهاز المناعي ليواجه الفيروس ويقلل من خطر إصابة الشخص به ويقلل من شدة الأعراض المصاحبة له في حال الإصابة.