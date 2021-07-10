شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استياء من قِبل تجار التمور بسبب التلاعب بالأسعار في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

ارتفعت الشكاوى من قبل تجار التمور بسبب التلاعب في أسعار التمور ارتفاعًا وهبوطًا في المدينة المنورة.

وأوضح أحد تجار التمور، أن أسعار التمور تحدد كل عام حسب العرض والطلب فعندما تنزل "الروتانة" يكون سعرها حوالي 60 أو 50 ريالًا ثم يأخذ في الهبوط تدريجيًا حينما يقل الطلب، بحسب "الإخبارية" .

وقال أنه حتى الآن لم يحقق مهرجان التمور في المدينة المنورة النجاح المطلوب لا بالموقع المؤهل والمكان الذي يكون في محيط تواجد الزوار والمعتمرين والحجاج، فيما يتم بيع كرتونة التمور من إنتاج المدينة المنورة في الرياض بزيادة 500%.