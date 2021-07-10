شكرا لمتابعة خبر عن استشاري: من المتوقع اعتماد لقاحات جديدة ضد ‎كورونا في ‎المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الدكتور وائل باجهموم استشاري أمراض معدية من المتوقع اعتماد لقاحات جديدة ضد ‎كورونا في ‎المملكة، مؤكدا أن سياسة المملكة الصحية تستند على الوقاية.

وأضاف الاستشاري أن الجهود المبذولة في مكافحة الوباء قوية جدا، ومن أسس للوقاية هو توفر اللقاحات وتنوعها، مبينا أن المملكة تعتمد على أسس علمية قبل اعتماد اللقاح للتأكد من مأمونيته للحفاظ على صحة الأفراد .

وأشار إلى أن اعتماد موديرنا يعد إضافة جديدة لتنوع اللقاحات وإعطاء الأفراد فرصة لتلقي اللقاح للوصول إلى المناعة المجتمعية والقضاء على الوباء، مشيرا إلى أنه لا يمكن إعطاء الجرعة الثالثة من فايزر حتي يتم إثبات مدى مأمونيتها علميا.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء موافقتها على تسجيل لقاح فيروس كورونا موديرنا، بعد أن قدمت شركة موديرنا طلبا بالموافقة على تسجيله، لتتمكن الجهات الصحية في المملكة من استيراده واستخدامه.