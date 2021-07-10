شكرا لمتابعة خبر عن الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي وجمعية الرضاعة الطبيعية توقعان اتفاقية تعاون علمي ومجتمعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

وقعت الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال اتفاقية تعاون علمي ومجتمعي مع جمعية الرضاعة الطبيعية وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية في المملكة العربية السعودية من خلال اطلاق الحملات التوعوية والتطوعية وإقامة المؤتمرات العلمية وورش العمل الخاصة بمجال الرضاعة الطبيعية

حيث ذكر الأستاذ عبدالعزيز الحميدي رئيس مجلس إدارة جمعية الرضاعة الطبيعية أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجمعيات الخيرية والعلمية في جميع المجالات وتبادل الخبرات في مجال الرضاعة الطبيعية في المملكة و تشجيعها,

من جانبه أكد د/ معاذ بن عبدالرحمن التريكي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال أن باكورة هذه الاتفاقية ستنطلق بإذن الله في بداية شهر أغسطس من خلال المشاركة في اسبوع الرضاعة العالمي تحت شعار ( حماية الرضاعة الطبيعية مسؤولية مشتركة )

كما سيكون هناك حملات تطوعية و مجتمعية تهدف لتشجيع الرضاعة الطبيعية و دعمها في المملكة من خلال مشاركة متطوعين من الجنسين تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 برفع نسبة المتطوعين في المجتمع السعودي.