7 معلومات يجب أن تعرفها عن لقاح موديرنا بعد تسجيله

الرياض - محمد عبدالله - بينما أعلنتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء موافقتها على تسجيل لقاح فيروس كورونا «موديرنا »، رصدت «صحيفة عاجل» أبرز 7 معلومات عن هذا اللقاح.

وأكدت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني أنه يمكن استخدام لقاح موديرنا للأشخاص البالغين من العمر 18 عاماً فما فوق.

وقالت المنظمة إن لقاح موديرنا مأموناً وفعالاً لدى الأشخاص الذين يعانون مشاكل طبية ترتبط بمخاطر الإصابة بمضاعفات كوفيد-19 الوخيمة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسل وأمراض الرئة أو الكبد أو الكلى.

ويمكن تخزين لقاح موديرنا في ثلاجات عادية ولا يتطلب شبكة نقل فائقة البرودة، ما يجعل الوصول إليه أكثر سهولة بالنسبة للمرافق الصغيرة والمناطق النائية، ويحتاج تخزينه إلى حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، وذلك لمدة 30 يومًا، وفقًا لشبكة سكاي نيوز العربية.

وتجاوزت فعالية لقاح موديرنا ضد كوفيد-19، تجاوزت 94%، وتحصل بعد أسبوعين على الأقل من الجرعة الثانية، وفقًا لوثيقة صادرة عن لجنة استشارية لإدارة الغذاء والدواء.

وخلال التجارب السريرية على لقاح موديرنا، تم إعطاء 15 ألف مشارك في الدراسة، محلولًا مائيًّا ليس له أي تأثير، وخلال عدة أشهر أصيب 185 منهم بكوفيد-19، تفاقمت الحالة المرضية لثلاثين منهم، وتوفي من بينهم مريض واحد.

وتلقى 15 ألف شخص آخرين لقاح موديرنا الحقيقي، ولم يصب إلا 11 منهم بكوفيد-19، في حين لم تتفاقم الحالة المرضية عند أي منهم. وأظهر اللقاح فعالية بغض النظر عن الفئة العمرية والجنس والعرق.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي أوصى بإعطاء لقاح موديرنا على جرعتين بفاصل 28 يوماً بين الجرعتين. ويمكن تمديد الفترة الفاصلة بين الجرعتين إلى 42 يوماً عند اللزوم.

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