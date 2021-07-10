«الصحة العالمية»: هناك علاقة محتملة بين لقاحات كورونا والتهاب القلب

الرياض - محمد عبدالله - قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك صلة محتملة بين حالات الالتهاب في القلب واللقاحات التي تعتمد نفس تقنية «ار ان ايه» الحمض النووي الريبوزي المرسال ضد «كوفيد-19»

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أنه تم الإبلاغ عن حالات لالتهاب عضلة القلب والتهاب غشاء القلب في العديد من البلدان، ولا سيما في الولايات المتحدة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت المنظمة إلى أن الحالات التي تم الإبلاغ عنها حدثت بشكل عام في الأيام التي أعقبت التطعيم، وبشكل أكثر عند الشباب وفي كثير من الأحيان بعد الجرعة الثانية من لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال ضد «كوفيد-19».

ولفت خبراء منظمة الصحة العالمية إلى أن البيانات الحالية تشير إلى وجود صلة سببية محتملة بين التهاب عضلة القلب ولقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال.

وفي المقابل، أشاروا إلى أن "فوائد لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال تفوق المخاطر في الحد من حالات الاستشفاء والوفيات الناجمة عن الإصابة لـ«كوفيد-19»

وأضاف خبراء منظمة الصحة العالمية أن الاصابة بالتهاب عضلة القلب والتهاب غشاء القلب بعد التطعيم خفيفة بشكل عام وتستجيب للعلاج.

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