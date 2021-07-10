منصة إحسان تطلق برنامج الأضاحي لموسم الحج 1442هـ

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت منصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» برنامج الأضاحي في 5 خطوات تزامنًا مع اقتراب موسم الحج 1442 هـ بهدف تسهيل مناسك الحج.

وتتيح منصة إحسان للحجاج والمضحين، التوكيل بأداء نسك الهدي والأضاحي خلال موسم الحج 1442هـ وتوزيعها على مستحقيها خلال أوقاتها الشرعية.

ويهدف برنامج الأضاحي إلى تسهيل أداء النسك رقميًا عبر الشراكة مع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، وفق تقرير لقناة الإخبارية.

وأوضحت منصة إحسان أن خطوات إخراج الأضحية تكون عن طريق الخطوات التالية:

– الدخول إلى المنصة.

– ثم اختيار الأضاحي من قائمة برامجنا.

– اختيار الأضحية وتحديد العدد.

– إكمال عملية الدفع.

– ستصل للمستفيد تحديثات عن حالة الأضحية أولًا بأول.

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