حماية المستهلك: أسعار فحص كورونا وشهادات السفر تتراوح بين 140 – 1150 ريالًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جمعية حماية المستهلك أن أسعار فحوصات فيروس كورونا وإصدار شهادات السفر في عدة مناطق بالمملكة، تتراوح بين 140 و1150 ريالًا.

وذكرت الجمعية (وفقًا للإخبارية) أن الأسعار تشمل للفحص والمسحة وجمع العينة والفحص بالمنزل، وشددت على ضرورة التواصل مع وزارة الصحة على الرقم (937) في حال وجود اختلاف في الأسعار المذكورة.

وأضافت أن الأسعار المذكورة هي آخر ما ورد إليها، وأنه يمكن الاطلاع على مزيد من المقارنات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي اضغط هنا.

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