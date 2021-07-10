استشاري أمراض معدية: تقنية لقاح موديرنا مشابهة لفايزر

الرياض - محمد عبدالله - أكَّد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور فهد الزامل، أن تقنية لقاح موديرنا الذي اعتمدته هيئة الغذاء والدواء بالسعودية، مقاربة بشكل كبير للقاح فايزر المضاد لـكورونا.

وقال الزامل في اتصال هاتفي مع قناة «الإخبارية» إنَّ دخول موديرنا ضمن اللقاحات المعتمدة يعزّز من سرعة التحصين للمجتمع، حيث إنَّ السعودية تقترب حاليًا من 20 مليون جرعة.

وأضاف أن موديرنا وفايزر يستخدمان نفس التقنية في التحصين ضد فيروس كورونا.

يذكر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت أمس الجمعة، موافقتها على تسجيل لقاح فايروس كورونا ( موديرنا) بعد أن تقدمت شركة موديرنا بطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

اقرأ أيضا:

«الغذاء والدواء» توافق على تسجيل لقاح موديرنا لمواجهة كورونا