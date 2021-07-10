الحربي: أمطار الخير تهطل على 5 مناطق خلال الأيام المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - توقع المتخصص في الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، هطول امطار الخير على مناطق جازان وعسير والباحة، وقد تتعمق نحو مكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال الأيام القادمة.

وقال الحربي –عبر تويتر- إن الأيام القادمة محملة بالخيرات والأمطار الواسعة على مناطق جازان (سواحل وجبال)، وعسير والباحة، ومن ثم مناطق مكة المكرمة وسواحلها الجنوبية نواحي الليث وجنوبها، ثم تتعمق الأمطار شمالاً حتى المدينة المنورة.

وتابع قائلا، إن نتائج النماذج العددية مبشرة جداً في تقدم الفاصل المداري شمالاً حتى مناطق مكة المكرمة خلال الفترة القادمة، إلا ان قيمة التقدم الرطب تكون أكثر شدة كلما اتجهنا جنوباً وذلك تبعاً لقيمة حركة التيار المداري الرطب.

اقرأ أيضا:

تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح على مناطق عدة.. السبت