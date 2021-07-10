خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس منغوليا باليوم الوطني لبلاده

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس أوخنا خوريلسوخ رئيس منغوليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب منغوليا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس منغوليا، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب منغوليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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