اخبار السعوديه

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس منغوليا باليوم الوطني لبلاده

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس أوخنا خوريلسوخ رئيس منغوليا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب منغوليا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس منغوليا، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب منغوليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

اقرأ أيضا:

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس قرغيزستان بذكرى يوم النصر لبلاده

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا