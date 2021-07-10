الشيخ الخثلان: من الأفضل للقادر أن يضحي عن نفسه ولا يكتفي بأضحية والده

الرياض - محمد عبدالله - قال الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، إنَّ من كان قادرًا على أن يضحّي عن نفسه فالأفضل أن يفعل ذلك، ولا يكتفى بأضحية والده عنه.

وأضاف الشيخ الخثلان خلال استضافته في قنوات «المجد» أنَّه من المستحب والأكمل للشخص القادر ماليًا أن يضحي، ولا يكتفي بأضحية والده (رب الأسرة) عن أهل البيت، وأن الأضحية هنا ليست واجبة عليه لكنها مستحبّة.

وتابع لو أن أحدًا قال بأنّه كان يكتفى في زمن الرسول بأضحية واحدة عن أهل البيت، فالجواب أن معظم الناس في تلك الفترة كانوا فقراء، لذا كانوا يضحّون بأضحية واحدة لأهل البيت

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