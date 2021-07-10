بالفيديو.. ضبط عدد من مخالفي نظام العمل والإقامة بالقصيم

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم، من ضبط عدد من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وذلك ضمن حملة وطن بلا مخالف.

ونشر «سناب الداخلية» فيديو للحملة الأمنية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في منطقة القصيم.

كانت وزارة الداخلية أعلنت في يونيو الماضي، عن أن الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت من تاريخ 15 نوفمبر 2017 م حتى 16 يونيو 2021م لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في جميع المناطق، أسفرت عن ضبط أكثر من 5 ملايين مخالف.

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