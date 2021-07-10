وزير الصحة: جهود السعودية ساهمت في الحد من إصابات ووفيات كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة أنه بحسب تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي ساهمت جهود حكومة المملكة في الحد من حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا.

استجابة سريعة:

وقال الربيعة في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم السبت، إن هذا بفضل الله ثم الاستجابة السريعة والحازمة لقيادة المملكة مع أزمة كوفيد-١٩.

مخاطر كورونا على صغار السن

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن صغار السن معرضون للإصابة بفيروس كورونا وتطوراته، مشيرًا إلى أن المتحور دلتا” أسرع انتشارًا، ولقاحات كورونا فعالة معه.

متى تتكون المناعة؟

ولفت إلى أن المناعة يبدأ تكونها منذ تلقي الجرعة الأولى، وتعدّ الجرعة الثانية منشطة لها، لافتًا النظر إلى أن الدراسات أثبتت فعالية اللقاح لمن هم بين سن 12 إلى 18 عامًا.

وأفاد بأن بعض الأعراض الجانبية تنتج عن تلقي أي لقاح، مشيرًا إلى أن الأعراض الناتجة عن لقاح كوفيد-19 نادرة ولم يثبت ارتباطها.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

شارك الخبر