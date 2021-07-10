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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إلى رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية، على مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا.
وذكر المركز أن الحالة تستمرّ حتى الساعة السابعة مساءً.
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 12:14 PM
تشمل عددًا من المحافظات وتستمرّ لـ7 مساءً"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على نجران
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، إلى رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة نجران مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية، على مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وحبونا.
وذكر المركز أن الحالة تستمرّ حتى الساعة السابعة مساءً.
، "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على نجران ،
المصدر : الخليج 365
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