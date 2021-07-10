، تحذيرات من موجة حر غير مسبوقة بروسيا وولايات أمريكية تسجل 54 مئوية ،

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حذر مركز الأرصاد الجوية الروسي من موجة حارة غير مسبوقة، وأعلن عن مستوى "أصفر" للطقس في موسكو ومنطقة موسكو الكبرى، بسبب الحرارة؛ ما يدل على مستوى تحذيري من مخاطر الطقس.
وجاء في بيان المركز: "المستوى أصفر - الطقس يحتمل أن يكون خطيرًا".
ويستمر التحذير من الحرارة في العاصمة الروسية وضواحيها حتى الساعة الرابعة ظهرًا بالتوقيت المحلي يوم غد الأحد 11 يوليو. وقد تصل درجة الحرارة في موسكو وضواحيها إلى 32 درجة؛ وفق روسيا اليوم.
وفي سياق متصل تستعد المناطق الغربية بالولايات المتحدة لمزيد من ارتفاع درجات الحرارة في مطلع الأسبوع.
يأتي ذلك بعد أن أدى أكثر شهر حرارة على الإطلاق في الولايات المتحدة إلى وفاة العشرات وإلى الضغط على شبكات الكهرباء.
ووجهت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية وفق العين الإخبارية تحذيرًا من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في معظم أنحاء الولايات الغربية حتى مساء الاثنين، وتوقعت وصول درجات حرارة إلى 54 درجة مئوية في ديث فالي بولاية كاليفورنيا.
ومن المتوقع تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدة ولايات.
وقالت هيئة الطب الشرعي بولاية أوريجون: إن موجة الحر المستمرة التي تتزامن مع جفاف قياسي، أودت بالفعل بحياة ما لا يقل عن 116 شخصًا في الولاية وحدها.
وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: إن شهر يونيو كان الأكثر حرارة منذ 127 عامًا.
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 12:08 PM
بالتزامن مع جفاف قياسي بعد مقتل ما لا يقل عن 116 شخصًا في ولاية أوريجونتحذيرات من موجة حر غير مسبوقة بروسيا وولايات أمريكية تسجل 54 مئوية
حذر مركز الأرصاد الجوية الروسي من موجة حارة غير مسبوقة، وأعلن عن مستوى "أصفر" للطقس في موسكو ومنطقة موسكو الكبرى، بسبب الحرارة؛ ما يدل على مستوى تحذيري من مخاطر الطقس.
وجاء في بيان المركز: "المستوى أصفر - الطقس يحتمل أن يكون خطيرًا".
ويستمر التحذير من الحرارة في العاصمة الروسية وضواحيها حتى الساعة الرابعة ظهرًا بالتوقيت المحلي يوم غد الأحد 11 يوليو. وقد تصل درجة الحرارة في موسكو وضواحيها إلى 32 درجة؛ وفق روسيا اليوم.
وفي سياق متصل تستعد المناطق الغربية بالولايات المتحدة لمزيد من ارتفاع درجات الحرارة في مطلع الأسبوع.
يأتي ذلك بعد أن أدى أكثر شهر حرارة على الإطلاق في الولايات المتحدة إلى وفاة العشرات وإلى الضغط على شبكات الكهرباء.
ووجهت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية وفق العين الإخبارية تحذيرًا من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير في معظم أنحاء الولايات الغربية حتى مساء الاثنين، وتوقعت وصول درجات حرارة إلى 54 درجة مئوية في ديث فالي بولاية كاليفورنيا.
ومن المتوقع تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدة ولايات.
وقالت هيئة الطب الشرعي بولاية أوريجون: إن موجة الحر المستمرة التي تتزامن مع جفاف قياسي، أودت بالفعل بحياة ما لا يقل عن 116 شخصًا في الولاية وحدها.
وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: إن شهر يونيو كان الأكثر حرارة منذ 127 عامًا.
، تحذيرات من موجة حر غير مسبوقة بروسيا وولايات أمريكية تسجل 54 مئوية ،
المصدر : الخليج 365
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