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ضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قرب الساحل الشرقي لجزيرة سولاويسي الإندونيسية، في حين لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد "تسونامي".
وأفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن الزلزال كان على بعد 258 كيلومترًا شمال شرقي مدينة مانادو الواقعة شمال جزيرة سولاويسي، وعلى عمق 68 كيلومترًا.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب قرب السواحل الإندونيسيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-10
ضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قرب الساحل الشرقي لجزيرة سولاويسي الإندونيسية، في حين لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد "تسونامي".
وأفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن الزلزال كان على بعد 258 كيلومترًا شمال شرقي مدينة مانادو الواقعة شمال جزيرة سولاويسي، وعلى عمق 68 كيلومترًا.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
10:36 AM
لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد "تسونامي"
ضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، قرب الساحل الشرقي لجزيرة سولاويسي الإندونيسية، في حين لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد "تسونامي".
وأفاد المعهد الأمريكي للجيوفيزياء أن الزلزال كان على بعد 258 كيلومترًا شمال شرقي مدينة مانادو الواقعة شمال جزيرة سولاويسي، وعلى عمق 68 كيلومترًا.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
، زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب قرب السواحل الإندونيسية ،
المصدر : الخليج 365
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