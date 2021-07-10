، بكين تهاجم بشدة دعوة فرنسا لعدم الاعتراف بلقاحات كورونا الروسية والصينية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: لا يجب أن تصبح هذه المسائل موضوعًا للتدخل السياسي

هاجم الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وون بين، دعوة فرنسا لعدم الاعتراف بلقاحات كورونا الروسية والصينية.

وطبقًا لوكالة "تاس": قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية: إن بكين تعتبر دعوة وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، لعدم الاعتراف بلقاحات كورونا الروسية والصينية غيرَ مقبولة.

وردًّا على سؤال صحفي بهذا الخصوص قال في مؤتمر صحفي: "نعارض بشدة تسييس المسائل الخاصة باللقاحات. لا يجب أن تصبح هذه المسائل موضوعًا للتدخل السياسي، لا سيما لا يجوز استخدامها لأي تلفيق سياسي".

وشدد على أنه يجب على بلدان العالم في ظروف مواجهة الجائحة السعي للتضامن بدلًا من زرع الفتنة وتكثيف التناقضات. وتابع: "أما مسألة الاعتراف باللقاحات فيجب أن تحلها الهيئات المسؤولة عن القضايا الصيدلانية".



وكان وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمان بون، دعا بلدان الاتحاد الأوروبي إلى عدم الاعتراف باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المصنوعة في روسيا والصين.