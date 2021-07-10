، الإمارات تعلّق دخول القادمين من دولتيْن ،

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قررت السلطات الإماراتية تعليق دخول المسافرين القادمين من إندونيسيا وأفغانستان على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها.
وأعلنت "الهيئة العامة للطيران المدني" و"الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" عن تعليق دخول المسافرين القادمين من إندونيسيا وأفغانستان على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتباراً من يوم غد الموافق 11 يوليو الجاري الساعة 11:59، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.
كما يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين وُجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوماً قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى البلديْن على الرحلات.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، سوف يسمح بنقل الفئات المستثناة من إندونيسيا وأفغانستان إلى الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة، التي تشمل مواطني الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات والبلدين، ويشمل ذلك الإداريين العاملين في سفارات دولة الإمارات في هذه الدول، وسفارات إندونيسيا وأفغانستان في الإمارات.
كما تشمل الفئة المستثناة الوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة، وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية، إضافةً إلى استثناء أصحاب الوظائف الحيوية حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأطقم طائرات الشحن والترانزيت الأجنبية بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبري سلبي لكوفيد-19 خلال 48 ساعة من المغادرة وعند الوصول والالتزام بالحجر الصحي لحين المغادرة.
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 11:08 AM
يشمل مَن وُجدوا فيهما خلال فترة 14 يوماًالإمارات تعلّق دخول القادمين من دولتيْن
قررت السلطات الإماراتية تعليق دخول المسافرين القادمين من إندونيسيا وأفغانستان على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها.
وأعلنت "الهيئة العامة للطيران المدني" و"الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" عن تعليق دخول المسافرين القادمين من إندونيسيا وأفغانستان على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتباراً من يوم غد الموافق 11 يوليو الجاري الساعة 11:59، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.
كما يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين وُجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوماً قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى البلديْن على الرحلات.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، سوف يسمح بنقل الفئات المستثناة من إندونيسيا وأفغانستان إلى الإمارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة، التي تشمل مواطني الإمارات وأقاربهم من الدرجة الأولى، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات والبلدين، ويشمل ذلك الإداريين العاملين في سفارات دولة الإمارات في هذه الدول، وسفارات إندونيسيا وأفغانستان في الإمارات.
كما تشمل الفئة المستثناة الوفود الرسمية ورجال الأعمال بشرط الحصول على الموافقة المسبقة، وكذلك أصحاب الإقامة الذهبية والفضية، إضافةً إلى استثناء أصحاب الوظائف الحيوية حسب تصنيف الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأطقم طائرات الشحن والترانزيت الأجنبية بشرط الحصول على نتيجة فحص مخبري سلبي لكوفيد-19 خلال 48 ساعة من المغادرة وعند الوصول والالتزام بالحجر الصحي لحين المغادرة.
، الإمارات تعلّق دخول القادمين من دولتيْن ،
المصدر : الخليج 365
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