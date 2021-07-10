، قائمة محدّثة بأكثر 10 دول تضررًا من وباء كورونا ،

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أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 185.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.
وقال موقع "روسيا اليوم": إنه بحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 185.975.557، وإجمالي الوفيات 4.017.279.
*وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ606816 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.819.541.
*تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ531688 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 19.020.499.
*في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 405939، وإجمالي إصابات 30.752.950.
*وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ234458، وإجمالي إصابات 2.567.821.
*وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 193909، وإجمالي إصابات 2.074.186.
*وسادسًا روسيا بإجمالي وفيات 139156، وإجمالي إصابات 5.664.200.
*وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 128631، وإجمالي إصابات 5.075.945.
*وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 127756، وإجمالي إصابات 4.268.491.
*وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 111731، وإجمالي إصابات 4.471.622.
*تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا بإجمالي وفيات 111492، وإجمالي إصابات 5.865.767.
10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 11:02 AM
بعد 186 مليون إصابة ووفاة أكثر من 4 ملايينقائمة محدّثة بأكثر 10 دول تضررًا من وباء كورونا
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 185.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.
وقال موقع "روسيا اليوم": إنه بحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 185.975.557، وإجمالي الوفيات 4.017.279.
*وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ606816 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.819.541.
*تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ531688 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 19.020.499.
*في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 405939، وإجمالي إصابات 30.752.950.
*وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ234458، وإجمالي إصابات 2.567.821.
*وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 193909، وإجمالي إصابات 2.074.186.
*وسادسًا روسيا بإجمالي وفيات 139156، وإجمالي إصابات 5.664.200.
*وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 128631، وإجمالي إصابات 5.075.945.
*وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 127756، وإجمالي إصابات 4.268.491.
*وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 111731، وإجمالي إصابات 4.471.622.
*تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا بإجمالي وفيات 111492، وإجمالي إصابات 5.865.767.
، قائمة محدّثة بأكثر 10 دول تضررًا من وباء كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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