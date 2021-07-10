شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري: تقنية لقاح "موديرنا" مقاربة بشكل كبير لـ "فايزر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري الأمراض المعدية الأستاذ الدكتور فهد الزامل، أوجه الشبه بين لقاح "مودرنا" الذي وافقت على تسجيله الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤخراً، ولقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور فهد الزامل، إن لقاح "مودرنا" متقارب بشكل كبير تقنياً مع لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، حيث إنه يُحقق نفس الفاعلية، ونفس الأعراض أيضاً، داعياً الجميع إلى عدم القلق، بحسب تصريحاته لقناة "الإخبارية.

وأشار "الزامل" إلى أن دخول لقاح مودرنا ضمن اللقاحات المعتمدة في المملكة يعمل على طمأنة العاملين في وزارة الصحة بأن هناك شركات أخرى تتعاون معهم في ظل الطلب الكبير من جميع دول العالم على هذه اللقاحات.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أعلنت موافقتها على تسجيل لقاح فيروس كورونا " موديرنا " (Moderna COVID -19 vaccine mRNA-1273 )، ‎وذلك بعد أن تقدمت شركة "موديرنا" بطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.