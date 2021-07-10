شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مكتب وزارة الرياضة بجازان يختتم اكتشاف تراث وأصالة عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله عكور (صدى):

اختتم مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان بإشراف وكالة شؤون الرياضة والشباب ممثلة بالإدارة العامة للأنشطة الشبابية بوزارة الرياضة، الرحلة العلمية الاستكشافية لشباب منطقة جازان لمنطقة عسير بحضور نائب مدير عام مكتب وزارة الرياضة بجازان عقيل بن صالح صعابي.

واشتملت الرحلة زيارة عدد من الأماكن والمواقع الأثرية والتراثية بالمنطقة ممثلة في: متحف المفتاحة، ومتحف قرية ابن حمسان بخميس مشيط، وجولة في جبال السودة، وحديقة الفراولة، و جولة في منتزه السحاب، وعدد من المناطق الخدمية، و التعرف على ما تحويه هذه المواقع من كنوز أثرية تجسد تاريخاً عريقاً، ويحكي قروناً من الحياة القديمة.

وأكد نائب مدير عام مكتب وزارة الرياضة بمنطقة جازان والمشرف على الرحلة الأستاذ عقيل بن صالح صعابي أن اختيار منطقة عسير، كونها تتمتع بإرث كبير وتاريخ عريق في التراث، إضافة للعديد من الموروثات الشعبية القديمة، مشيرا إلى أن الزيارة جاءت وسط توجيه ومتابعة من قبل مدير عام مكتب الوزارة الأستاذ إبراهيم بن يحيى الرياني، وحرصه على تفعيل الفعاليات التي تعزز دور التاريخ القديم.