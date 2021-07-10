شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تجمهر فتيات حول أحد المشاهير في "كافيه" لتصويره والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تجمهر عدد من الفتيات حول أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تواجده في كافيه بأحد مناطق المملكة.

وأظهر الفيديو لحظة دخول أحد المشاهير الكافيه حيث حاولت الفتيات الاقتراب منه والتصوير معه.

وآثار المقطع المتداول استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقدوا المشاهير أنهم شخصيات غير مفيدة للمجتمع ولا تقدم محتوى حقيقي يساعد على التطوير بل أغلبها أمور شخصية بهدف حصد المشاهدات.