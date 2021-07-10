شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: جهود المملكة ساهمت في الحد من إصابات ووفيات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم السبت، إن جهود المملكة ساهمت في الحد من حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن جائحة "كورونا".

وأضاف الربيعة أن ذلك جاء بحسب تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، مشيراً إلى دور قيادة المملكة في الاستجابة السريعة والحازمة مع أزمة جائحة "كورونا".

يذكر أنه بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في المملكة حتى أمس (الجمعة) 498906 حالات، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 7947 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي عدد المتعافين 479709 حالات.