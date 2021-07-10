تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح على مناطق عدة.. السبت

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحب رعدية ممطرة وهبوب رياح نشطة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق عسير «بيشة، تثليث» والرياض «السليل، وادي الدواسر» والمدينة المنورة «ينبع» ومكة المكرمة «الخرمة، الموية، تربة، رنية» الشرقية «الأحساء، الخبر، الخفجي، الدمام، القطيف، قرية العليا» تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

فيما تشهد مواقع «الأحساء، الخفجي، النعيرية، قرية العليا» بالمنطقة الشرقية موجة حارة مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة؛ حيث تصل إلى أكثر من 48 درجة.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤثر على منطقة نجران «بدر الجنوب، ثار، حبونا، نجران».

فيما تؤثر الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق جازان «الدائر، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب» وعسير «الحرجة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، رجال ألمع، محايل» والباحة «الحجرة، العقيق، الباحة، المندق، بلجرشي، بني حسن» ومكة المكرمة «أضم، الطائف، ميسان».