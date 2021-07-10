الربيعة: جهود المملكة ساهمت في الحد من إصابات ووفيات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن جهود حكومة المملكة ساهمت في الحد من حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي.

وذكر الربيعة –عبر تويتر- أنه «حسب تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي ساهمت جهود حكومة المملكة في الحد من حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا».

وتابع وزير الصحة «وهذا بفضل الله ثم الاستجابة السريعة والحازمة لقيادة المملكة مع أزمة كوفيد-١٩».

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