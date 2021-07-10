استشاري عدوى يفسر سبب تذبذب منحنى إصابات كورونا

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري مكافحة العدوى، الدكتور محمد حلواني، إن سبب تذبذب منحنى إصابات فيروس كورونا في المملكة خلال الأيام الماضية، يرجع إلى عدم أخذ الجرعة الثانية، كما أن الذين تلقوا الجرعتين لم يتجاوزوا 6%.

وأضاف حلواني، خلال مداخلة مع قناة «الإخبارية»، أن منحنى الإصابات ما زال في تذبذب بعد الانخفاض الذي حدث في شهر مايو، لكنها أقل مقارنة بالعام الماضي في نفس الوقت.

وحول وصول المملكة إلى المناعة المجتمعية، أكد حلواني أن المملكة بدأت في التطعيم بالجرعة الثانية، والتي ستوفر الحماية بشكل أكثر، فالحصول على جرعة واحدة لا يعطي مناعة كاملة في حالة عدم الالتزام بالمعايير الوقائية (لبس الكمامة - التباعد الاجتماعي)، مشيرا إلى أن الخطور تكون أقل للمطعمين بجرعة واحدة اما المطعمين بجرعتين فهي شبه معدومة.

وحول طلب شركة فايزر اعتماد جرعة ثالثة للتطعيم ضد فيروس كورونا، أكد ان ما تقوم به المملكة في هذا الشأن يعتمد على الدراسات المنشورة المحكمة من المراكز البحثية المعروفة.