«أرامكو» تعلن أسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو اليوم.. والتطبيق غدًا

الرياض - محمد عبدالله - تعلن شركة أرامكو، في الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت، أسعار البنزين الجديدة عن شهر يوليو 2021م.

ومن المقرر أن يتم سريان تطبيق أسعار البنزين الجديدة، بدءًا من صباح غد الأحد (11 يوليو 2021).

يذكر أن أسعار البنزين التي أعلنتها أرامكو عن الشهر الماضي (يونيو 2021م) كانت كالتالي:

سعر بنزين 91: 2.18 ريال للتر

سعر بنزين 95: 2.33 ريال للتر

سعر الديزل 0.52 ريال للتر

سعر الكيروسين 0.70 ريال

غاز البترول المسال 0.75 ريال للتر.

وتقوم شركة أرامكو السعودية بمراجعة دورية شهرية للأسعار، ويتم تعديل أسعار البنزين (منتجات الطاقة) وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه. والأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا، تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

موعد مراجعة أسعار البنزين في السعودية

ويتم تعديل أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ثم يكون التطبيق صباح اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار الطاقة والمياه.

وتوفر شركة أرامكو السعودية أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات؛ إذ يتوافر وقود البنزين بنوعيه 91 و95. ويأتي هذا لتلبية احتياجات السيارات التي تعمل بالبنزين، كما يتوافر وقود الديزل للشاحنات والمركبات الأخرى.

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