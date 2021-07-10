24 ألف بلاغ بـ«هلال عسير» خلال النصف الأول من 2021

الرياض - محمد عبدالله - تلقت غرفة العمليات بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير خلال النصف الأول من سنة ٢٠٢١م، أكثر من (٢٤٨١٨) بلاغاً، تم التعامل معها من قبل الفرق الإسعافية المؤهلة بأعلى المعايير.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد الألمعي، أن البلاغات تنوعت ما بين حالات مرضية وحوادث سير، تم نقلها إلى أقرب منشأة طبية لاستكمال العلاج اللازم، فما اكتفت بعض الحالات إلى تقديم الخدمة الإسعافية لها في الموقع، منوهاً على الراغبين بالالتحاق بدورة الأمير نايف للإسعافات الأولية (مجاناً) من كافة أفراد المجتمع، التسجيل في منصة التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي واستعراض الدورات التدريبية المتاحة عبر الرابط :