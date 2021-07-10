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الحصيني: أجواء حارة نهارًا على معظم المناطق وأمطار على المرتفعات

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الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أجواءً حارة جدًا نهارًا على معظم المناطق، اليوم السبت، مع هطول أمطار على أجزاء من المرتفعات.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إن الأجواء ستكون من حارة لحارة جدًا نهارًا على معظم المناطق، وتميل للحرارة ليلًا، ومعتدلة فجرًا.

وأضاف أنه متوقع هطول أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، وأجزاء من اليمن وعمان.

كما أنه متوقع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية، على شرق وغرب المملكة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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