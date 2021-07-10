تعرف على سعر الدولار اليوم السبت في لبنان

محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

قفز سعر الدولارمقابل الليرة اللبنانية، بداية تعاملات اليوم السبت 10 يوليو/تموز 2021، لدى السوق الموازية (السوداء).



وبلغ سعر الدولار في السوق غير الرسمية (السوداء)، 19500 ليرة للشراء، و19600 ليرة للبيع،وسط نقص هائل في العملة الخضراء وأزمات معيشية متكررة.

وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان حسان دياب، من أن بلاده وشعبه "على شفير الكارثة" ودعا المجتمع الدولي للتحرك لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة.

ووصف البنك الدولي، الشهر الماضي، الأزمة اللبنانية بأنها أسوأ حالة كساد في التاريخ الحديث. وفقدت العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها وانزلق أكثر من نصف السكان إلى الفقر.

وتحول الغضب من نقص الوقود إلى مشاجرات في محطات البنزين وبدا أن رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال يحذر من احتمال نشوب المزيد من الاضطرابات.

وقال دياب في كلمة بعد اجتماع مع مجموعة من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في بيروت، الثلاثاء: "الصورة أصبحت واضحة: لبنان واللبنانيون على شفير الكارثة".

وارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، الأربعاء الماضي، للمرة الثالثة خلال أسبوع، ولا تزال أزمة طوابير السيارات أمام محطات البنزين مستمرة.

وقفز سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1500 ليرة، و98 أوكتان 1600 ليرة، والمازوت 1100 ليرة، وقارورة الغاز 4300 ليرة، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأشارت إلى أن بنزين 95 أوكتان أصبح 71600 ليرة، وبنزين 98 أوكتان 44800 ليرة ، والمازوت 31700 ليرة، والغاز 26600 ليرة.

يأتي ذلك بعد أيام من قيام السلطات اللبنانية بزيادة أسعار المحروقات على مرتين لترتفع أكثر من 45% ، وتصبح أسعار البنزين 95 أوكتان 70 ألفا و100 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 72 ألفا و200 ليرة ، والمازوت 54 ألفا و400 ليرة، والغاز 41 ألفا و600 ليرة.

وكان سعر البنزين 95 أوكتان قبل الزيادة 45 ألفا و200 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 46ألفا و600 ليرة، والمازوت 33 ألفا و300 ليرة، والغاز 28 ألفا و400 ليرة.

وتراوح سعر صرف الدولار في "السوداء" ما 17600 و17650 ليرة لكل دولار، وسط تفاقم الأزمات المعيشية.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.