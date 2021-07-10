شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «التجارة»: 1.8 مليون سيارة معيبة لم يتجاوب مستخدموها مع حملات الاستدعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلق المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، تحذيرًا لبعض المستهلكين من تعريض حياتهم للخطر بتجاهل طلبات الاستدعاء التي تعلنها الوزارة لإصلاح المنتجات المعيبة مجانا من قبل الوكلاء.

وأكد عبدالرحمن الحسين، أن في المملكة اليوم 1.8 مليون سيارة معيبة، تسير على طرقات المملكة ولم يستجب أصحابها لحملات الاستدعاء، وأن هناك أيضا 300 ألف جهاز منزلي، و50 ألف لعبة أطفال، في المنازل قد يتعرض مستخدموها للخطر.

وقال أن الوكالة تتحمل كافة تكاليف الإصلاح للمنتجات المستدعاة مهما كانت سنة الصنع أو حالة الضمان، وأنه للتأكد من استدعاء المنتجات يجب زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأشار إلى أن الاستدعاء نظام عالمي لخدمة المستهلك، بسبب أن بعض العيوب والأخطاء المصنعية في السلع والمنتجات لا تظهر إلا بعد إنتاجها وصناعتها، وأن الشركة المصنعة تلزم أو وكيلها المحلي باستقبال المنتجات وإصلاحها مجانا.