شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء توضح طريقة الإبلاغ عن الآثار الجانبية بعد تلقي لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أتاحت الهيئة العامة للغذاء والدواء منصة "تيقظ"للابلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية ومنتجات التجميل، وذلك من خلال تطبيق ‎طمني أو الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأضافت الغذاء والدواء أنه يمكن الإبلاغ عن أي أعراض جانبية للقاحات كوفيد-19 عن طريق موقع الهيئة .

وأشارت الهيئة إلى أنه خطوات الابلاغ عن اعراض لقاحات كورونا هي مسح باركود صفحة البلاغات في موقع تيقظ ،تسجيل معلومات المريض ،تسجيل معلومات لقاح كوفيد١٩، تسجيل الأعراض الجانبية.