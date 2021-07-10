شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء توضح طريقة الإبلاغ عن الآثار الجانبية بعد تلقي لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أتاحت الهيئة العامة للغذاء والدواء منصة "تيقظ"للابلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية ومنتجات التجميل، وذلك من خلال تطبيق طمني أو الموقع الإلكتروني للهيئة.
وأضافت الغذاء والدواء أنه يمكن الإبلاغ عن أي أعراض جانبية للقاحات كوفيد-19 عن طريق موقع الهيئة .
وأشارت الهيئة إلى أنه خطوات الابلاغ عن اعراض لقاحات كورونا هي مسح باركود صفحة البلاغات في موقع تيقظ ،تسجيل معلومات المريض ،تسجيل معلومات لقاح كوفيد١٩، تسجيل الأعراض الجانبية.