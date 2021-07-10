شكرا لمتابعة خبر عن الشريف: طبينا في حلويات الأردنيين تغميس وبسرعة أعلنوا إنشاء مراكز لعلاج السكر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

سلط الكاتب الصحفي عبدالله الشريف، الضوء على افتتاح الأردنيين لعدد من مطاعم الحلويات في مختلف مناطق المملكة.

وقال الشريف: "الأردنيون افتتحوا مطاعم حلويات في كل أرجاء السعودية، ابتلشنا وطبينا فيها تغميس".

وتابع مازحا: "الله يجزاهم خير بسرعة أعلنوا عن إنشاء مراكز لعلاج السكر، نأكل منهم، ونتعالج عندهم، ذكاء اقتصادي".

وهناك تخوفات في الأردن من أن داء السكري سيحتل مرتبة عالية في ترتيب مسببات الوفاة الرئيسية، وفي هذا الصدد تبحث تسريع الوقاية وتعزيز الرعاية والوعي بمضاعفات الإصابة بداء السكري.