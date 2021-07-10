شكرا لمتابعة خبر عن السفير أسامة نقلي: جيهان السادات جمعت بين أناقة الخلق والفكر والمظهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

قدم سفير المملكة لدى القاهرة، السفير أسامة نقلي، التعازي للشعب المصري وقيادته في وفاة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ونشر نقلي صورة جمعته بجيهان السادات قائلا: "عاصرت حقبة الرئيس أنور السادات رحمه الله، بكل تفاصيلها، وعندما جلست اليها وجدت المزيد، ومع تجدد اللقاءات أُسرياً أستزيد".

وتابع: "جمعت بين أناقة الخلق والفكر والمظهر، وسرد ممتع لتاريخ الحقبة بفكر السياسي ولسان الأكاديمي، خالص التعازي لمصر قيادة وحكومة وشعباً، تغمدها الله بواسع رحمته".

وتوفت أمس الجمعة السيدة جيهان السادات، بعد صراع مع المرض، حيث تم نقلها منذ أيام للمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.

وقد أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.

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