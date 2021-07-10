شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس التونسي يشكر المملكة لاستعدادها لتزويد بلاده باللقاحات والأجهزة الطبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شكر الرئيس التونسي، قيس سعيد، في اتصال هاتفي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الدعم الذي تقدمه المملكة بخصوص أزمة فيروس كورونا

وأعرب الرئيس التونسي عن فائق تقديره وشكره لاستعداد المملكة العربية السعودية لتمكين تونس من كل ما تحتاجه من لقاحات وتجهيزات طبية لمواجهة الجائحة .

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية نصاف بن علية، أعلنت أن الوضع الصحي "كارثي"، والمنظومة الصحية "انهار ت"، فيما تواجه السلطات "صعوبات كبيرة" في توفير أسرّة للمرضى في المستشفيات المكتظة وكذلك توفير الأكسجين بالكميات اللازمة.