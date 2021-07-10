أخبار السعودية.. تعذر رؤية هلال ذي الحجة.. واعتماد لقاح موديرنا

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 9 يوليو 2021م منها: تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير، و4 شروط لطلب صرف المعاش المبكر، و تسجيل لقاح موديرنا لمواجهة كورونا.

تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة في مرصد تمير

تعذرت رؤية هلال شهر ذي الحجة، اليوم الجمعة، في مرصد تمير.

التأمينات: 4 شروط لطلب صرف المعاش المبكر

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نحو 4 شروط لصرف معاش التقاعد المبكر قبل بلوغ سن الستين.

الغذاء والدواء» توافق على تسجيل لقاح موديرنا لمواجهة كورونا

‎أعلنتْ الهيئة العامة للغذاء والدواء موافقتها على تسجيل لقاح فايروس كورونا " موديرنا " (Moderna COVID -19 vaccine mRNA-1273 )، ‎ بعد أن تقدمت شركة موديرنا بطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

استئصال أورام ليفية تزن 5 كجم لسيدة في مستشفى العارضة

أجرى فريق طبي من قسم الجراحة في مستشفى العارضة بجازان عملية استئصال أورام ليفية من رحم سيدة بلغ حجمها 5 كيلوجرامات.

المحكمة العليا تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة

أعلنت المحكمة العليا، عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن يوم غدٍ السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة.

«الموارد البشرية» تدشن حملة التبرع بالدم في الحدود الشمالية

دشن مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد ناصر الجاسر، خلال زيارته فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية، حملة التبرع بالدم.

ضبط 11 مصابًا بـ«كورونا» في الباحة خالفوا تعليمات العزل الصحي

أعلنت شرطة منطقة الباحة، الجمعة، ضبط 11 شخصًا بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.

نتائج فحص كورونا تصدر خلال 12 إلى 72 ساعة

قالت وزارة الصحة، إن نتائج فحص فيروس كورونا تصدر خلال 12 إلى 72 ساعة عبر رسالة نصية وعبر تطبيق صحتي.

إعادة افتتاح 6 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، الجمعة، إعادة افتتاح 6 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

الخثلان: «المماكسة» عند شراء الأضحية جائز بشرطين

قال الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، إن المماكسة في السعر لتخفيضه عند شراء الأضحية يجوز في وقتنا الراهن؛ بسبب شيوع جشع التجار في الأسواق.

الإطاحة بشخص احتال على سبع نساء في عدد من مناطق المملكة

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على شخص نصب على سبع نساء في عدد من مناطق المملكة، حيث أوهمهم باستخراج رخص القيادة مقابل مبالغ مالية.

سفير عمان بالسعودية: زيارة السلطان هيثم مرحلة جديدة من التكامل

أكد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة أن زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان إلى المملكة العربية السعودية في أولى محطاته الخارجية، ولقاؤه أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دليل على ما يتمتع به قادة البلدين من حكمة وبعد نظر في التعامل مع الأحداث إقليميًّا ودوليًّا، ومرحلة جديدة لرفع مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية والبشرية.

ضبط 238 مصابًا بـ«كورونا» في الشرقية خالفوا تعليمات العزل الصحي

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، الجمعة، ضبط 238 شخصًا بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.

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