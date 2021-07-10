شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. قائد مركبة يربك مواطنة بإشعال الإضاءة ويصدمها والمرور يتفاعل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تقدمت مواطنة بشكوى للإدارة العامة للمرور، تفيد تعرض سيارتها لأضرار، بسبب قائد سيارة "تويوتا".

ونشرت المواطنة مقطع فيديو أظهر قيام سائق التويوتا بإشعال الإضاءة العالية، والسير بسرعة زائدة بين المركبات، مما تسبب في كسر مرآة سيارتها الأمامية وإحداث تلفيات بالجزء الخلفي نتيجة الاصطدام به.

وقالت في شكواها: "مين يحمي أرواحنا من هالأشكال الخبيثة؟ ملحم فيني أربكني ووترني، وأول ما جيت بلف يمين دخل بيني وبين الصبة، وصدم مرايتي وجزء من السيارة الخلفي، بغيت أفقد السيطرة على سيارتي".

ومن جانبها تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع المقطع المنشور، موضحة أنه تم رفع بلاغ المواطنة للقسم المختص.