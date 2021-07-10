ولي العهد يُعلن استعداد المملكة تزويد تونس باللقاحات والأجهزة الطبية

محمد الفلاح - ولي العهد يعلناستعداد المملكة تزويد تونس باللقاحات والأجهزة الطبية

السبت 10 يوليه 2021

أفاد بيان صادر عن الرئاسة التونسية، مساء الجمعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أبلغ الرئيس التونسي قيس سعيد، باستعداده لتزويد تونس بالتلاقيح والتجهيزات الطبية اللازمة لمجابهة تفشي فيروس كورونا.



وجاء ذلك، خلال مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد بالأمير محمد بن سلمان، وفق البيان الرئاسي التونسي.

ووفق البيان، فقد مثّلت هذه المحادثة فرصة لاستعراض روابط الأخوة التاريخية القائمة بين البلدين وللتأكيد على الإرادة المشتركة في مزيد تطوير علاقات التعاون الثنائي المتينة والارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

و نقل البيان عن الأمير محمد بن سلمان، استعداد السعودية لتمكين تونس من كلّ ما تحتاجه من تلاقيح وتجهيزات طبية وغيرها من المعدات الضرورية لمواجهة جائحة كوفيد 19 في أسرع الأوقات.

من جانبه، أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن فائق تقديره وشكره للدعم السعودي في هذا الظرف الوبائي الدقيق.

كما حمّل ولي العهد السعودي نقل تحياته الأخوية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز وتمنياته له بموفور الصحة وللشعب السعودي الشقيق بدوام نعمة النماء والاستقرار،بحسب البيان.

وتشهد تونس تصاعدا غير مسبوق في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الجمعة، تسجيل 189 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة.

ورصدت السلطات الصحية 8506 إصابات جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 24406 تحاليل مخبرية.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 16050، والإصابات إلى 481735.

يذكر أنه تم تسجيل أول إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الماضي.

ويوم أمس، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علي، إن المنظومة الصحية في البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة، وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.

وسجلت تونس قرابة 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا، و134 وفاة الأربعاء، في زيادة قياسية يومية منذ بدء الجائحة مع تزايد المخاوف من ألّا تتمكن الدولة من السيطرة على التفشي.

وقالت نصاف بن علي لراديو "موزاييك": "نحن في وضعية كارثية.. المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون إرهاقا غير مسبوق".