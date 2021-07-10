شكرا لقرائتكم خبر عن التعريف بدور «الطب البيطري» في الحفاظ على الثروة الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضمنت محاضرة «دور الطبيب البيطري في تنمية المجتمع وحماية البيئة»، التي نظمها مركز أبحاث الثروة السمكية بمحافظة القطيف، بالتعاون مع الوحدة البيطرية بالدمام، وقدمها مدير الوحدة البيطرية بالدمام د. محمود الخميس، تاريخ الطب البيطري، وأدوار الأطباء في المحافظة على صحة الثروة الحيوانية المرتبطة بالإنسان، كوسيلة وغذاء والرفق بها حال الاقتناء، بالإضافة إلى الاطلاع على فصائلها والوقاية المثلى لكل منها.

واستعرضت الدورة الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرعها بالمنطقة الشرقية، لتعريف المشاركين من القطاعات المختلفة، وطلاب وطالبات الجامعات، بأدوارها التي تهدف إلى نشر الوعي تحقيقا للاستدامة البيئية التي تعد إحدى المبادرات لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

واختتمت المحاضرة بحلقة نقاش لتبادل الثقافة العلمية بين الحضور، وتأكيدًا على حرص الفرع والمكاتب التابعة له باستمرارية مثل هذه المحاضرات وورش العمل.