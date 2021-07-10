شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج مؤشرات الاستعداد للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة التعليم بـ«تعليم الشرقية»، برنامجها الخاص بمؤشرات الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم، بما يشمل نظام الدعم والمساندة، واستطلاعات قياس مدى جاهزية الميدان التربوي، وذلك خلال اجتماع لجنة الاستعداد، التي ترأسها مدير عام التعليم د. سامي العتيبي.

كانت وزارتا الصحة والتعليم، قد اتفقتا على بدء تنفيذ برنامج إضافي مشترك لتلقي 5 ملايين طالب وطالبة، ممن بلغت أعمارهم 12 سنة فأكثر، لقاح كورونا خلال الشهر الجاري.

ويشمل البرنامج مَنْ تبقى من المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وطلاب وطالبات الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والمتدربين والمتدربات، والهيئة التدريبية والإدارية في مؤسسات التدريب في القطاعين العام والأهلي، الذين لم يأخذوا اللقاح حتى الآن؛ وذلك استعداداً للعودة الحضورية لجميع طلاب التعليم العام والجامعي والتدريب التقني مع استمرار التعليم المدمج إلكترونياً.