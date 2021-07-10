شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية على «ورش الحدادة» بعريعرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية عريعرة، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية على ورش الحدادة؛ لمتابعة العرض خارج المحلات، وعدم تراكم النفايات، وذلك في إطار جهودها المستمرة في مبادرة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري، مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وواصلت بلدية عريعرة ري المسطحات الخضراء والأشجار والشتلات والنخيل في جميع الشوارع الرئيسة والفرعية والميادين والحدائق، إضافةً إلى تكريب النخيل في جميع الشوارع الرئيسة والفرعية والحدائق والساحات العامة لمعالجة التشوه البصري.

كما كثفت البلدية جهودها في رفع وإزالة الأنقاض والمخلفات والحشائش الضارة وتسوية الأرض الفضاء ضمن مشاركتها في تحسين المشهد الحضري.