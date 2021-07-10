شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مراحل.. أسبوع على بدء صيانة وإصلاح طريق «الجبيل - الظهران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ إصلاح طريق الجبيل الظهران منذ 7 أيام، إذ بدأ مقاول العمل يوم الجمعة 2 يوليو 2021 م، في الطريق الذي يعتبر الشريان الرئيس، والقلب النابض للمنطقة، فهو يمتد بين منطقتين صناعيتين مهمتين على مستوى العالم، وهما الجبيل والظهران، اللتان تعجان بحركة السير على مدار اليوم، علما أن هذه الإصلاحات التي حددت على طول 20 كيلو مترا، ستمر ب 5 مراحل، وبدأت المركبات تزدحم على المكان والموقع الذي بدأ العمل فيه في الجزء الجنوبي من الطريق.

إصلاح وتوسعة

من ناحيته، أكد مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية م. أحمد الغامدي أن وزارة النقل بدأت أعمال إصلاح وتوسعة طريق الظهران الجبيل الرئيسي لأربعة مسارات، مع إصلاح طريق الخدمة من جسر النابية حتى مجمع كباري الظهران باتجاه الجنوب، بطول 20 كيلو مترا.

كثافة عالية

وقال م. الغامدي: إنه سيتم تنفيذ الأعمال على عدة مراحل، نظرا إلى الكثافة المرورية العالية على الطريق الرئيس، وثم الانتقال إلى طرق الخدمة، مبينا أن العمل بالمرحلة الأولى بدأ من تقاطع طريق الرياض إلى تقاطع جسر حي الشعلة، والطريق البديل للقادم من طريق الجبيل الفرعي هو الالتفاف من تقاطع جسر أبو بكر الصديق والعودة إلى طريق الخدمة وصولا إلى جسر حي الشعلة.

طريق بديل

وأشار إلى استكمال الأعمال حسب مراحل هي المرحلة الثانية، والعمل من جسر حي الشعلة إلى نهاية مجمع كباري الظهران، على أن يكون الطريق البديل لمخرج حي الشعلة هو طريق النعمان بن مالك من داخل الحي وصولا إلى طريق بقيق/المينا، والالتفاف من جسر «أرامكو».

مرحلة ثالثة

وأكد م. الغامدي أن المرحلة الثالثة تشمل العمل من تقاطع جسر الملك خالد إلى تقاطع طريق الرياض، وأنه سيتم إغلاق جسر الملك خالد للمتجه جنوب طريق الجبيل، وسيكون الطريق البديل هو العودة لطريق الأمير نايف ومن ثم الدخول لطريق الملك فهد والدوران من تقاطع عمر بن الخطاب والمواصلة على طريق الخدمة.

طريق الخدمة

أما عن المرحلة الرابعة، فقال م. الغامدي: إنه العمل من تقاطع طريق الملك سعود إلى تقاطع الملك خالد، وسيتم إغلاق المداخل لطريق الجبيل، على أن يكون الطريق البديل هو الالتفاف من تقاطع طريق عمر بن الخطاب مع طريق الملك سعود والعودة لطريق الخدمة.

وأشار مدير النقل بفرع الشرقية م. أحمد الغامدي إلى أن المرحلة الخامسة ستكون من تقاطع النابية إلى تقاطع طريق الملك سعود، وأنه سيتم إغلاق إشارة الشارع الخامس عشر وسيكون الطريق البديل، لدخول الشارع الخامس عشر شرق هو العودة لطريق عمر بن الخطاب ودخول طريق الملك سعود ومن ثم الخروج لطريق الجبيل.