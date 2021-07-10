شكرا لقرائتكم خبر عن 50 متطوعا مشاركا بـ«سقيا رحمة» في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك أكثر من 50 متطوعًا، في مبادرة «سقيا رحمة»، التي أطلقتها بلدية محافظة الخبر، للسنة الخامسة على التوالي؛ لسقيا الطيور والقطط، بالتزامن مع مبادرة «مأوى رحمة للقطط»، للسنة الثانية على التوالي، بمساهمة متطوعين ومتطوعات في الواجهة البحرية والكورنيش والحدائق العامة والمنتزهات.

وشملت أعمال المتطوعين سقيا الطيور والقطط، من خلال توزيع أوعية شرب في الواجهة البحرية والكورنيش والحدائق العامة والمنتزهات.

على جانب آخر، دعت بلدية محافظة الخبر، المطابخ الراغبة بذبح الأضاحي، خلال عيد الأضحى المبارك، إلى سرعة مراجعة إدارة الخدمات؛ للتسجيل، واستكمال الإجراءات اللازمة.