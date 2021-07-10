شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا: الأحد أول أيام ذي الحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا، عدم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء أمس الجمعة، وأن اليوم السبت هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة، وغدا الأحد هو الأول من شهر ذي الحجة.

وعقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء أمس، واطلعت على ما وردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1442هـ، وبعد دراسته وتأمله، قررت أن اليوم السبت، هو المكمل للثلاثين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1442هـ وغدا الأحد الأول من شهر ذي الحجة حسب تقويم أم القرى، وأن الوقوف بعرفة يوم الإثنين 19 يوليو الجاري، وعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الذي يليه.