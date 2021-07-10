شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيس الروسي إثر تحطم طائرة ركاب مدنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة للرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، إثر تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا شرق البلاد وما نتج عن ذلك من وفيات.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشاركم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، وأن لا تروا أي مكروه».

من ناحيته، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة للرئيس فلاديمير بوتين، وقال سمو ولي العهد: «بلغني نبأ تحطم طائرة ركاب مدنية في منطقة كامتشاتكا شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً أن لا تروا أي مكروه».