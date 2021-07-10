شكرا لقرائتكم خبر عن حملة الـ5 ساعات.. إغلاق 5 محلات وتحرير 10 مخالفات صحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت لجنة رصد السلوكيات للتفتيش عن الإجراءات الصحية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد، والمكونة من صحة الشرقية، بالتعاون مع بلدية غرب الدمام، وشرطة الأمن الوقائي، حملة للتأكد من تطبيق الإجراءات في أحد المجمعات التجارية بالدمام.

زيارة وتفتيش

وأسفرت الحملة، التي نفذت في خمس ساعات، عن زيارة وتفتيش 200 محل تجاري، وإغلاق 5 منها، وتحرير 10 مخالفات؛ لعدم ارتداء الكمامات، وعدم ارتدائها بشكل سليم.

إجراءات نظامية

وذكر مدير التواصل والعلاقات العامة بصحة الشرقية مطلق الجلعود، أنه نتج عن الحملة إغلاق عدد من المحال، وتنبيه محلات أخرى، بالإضافة إلى مخالفة عدد من المتسوقين بدون كمامات، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

متابعة مستمرة

ونوه الجلعود بأن هذه الحملة، التي انطلقت الخميس الماضي، جاءت بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، وأن الهدف منها هو رصد مدى التزام المحال التجارية والمجمع بالإجراءات، التي من شأنها أن تحد من انتشار فيروس «كورونا»، وأن مثل هذه الحملات مستمرة ومكثفة في مواقع متعددة بالمنطقة الشرقية، من خلال الفرق الرجالية والنسائية، بمتابعة وتوجيهات مدير عام صحة المنطقة الشرقية د. إبراهيم العريفي.

دور ورسالة

وثمنت صحة الشرقية، تعاون الجميع، من أجل أن يكون المجتمع خاليًا من الفيروس، والالتزام التام بالإجراءات التي أقرتها الجهات المعنية، وأن الهدف الأسمى من هذه الحملات والجولات، هو حث أفراد المجتمع على التوعية، وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيقها في كل مكان، مما يعزز الدور المهم، والرسالة التي من أجلها نُفذت هذه الجولات، متمنين السلامة والصحة للجميع.

تباعد جسدي

من ناحيتها، بيَّنت بلدية غرب الدمام أن هذه الجولة جاءت لتؤكد التعاون المستمر مع الجهات ذات العلاقة، التي تؤكد أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس «كورونا»، وتمت زيارة المحال والمطاعم في الوقت نفسه، والتأكيد على أهمية التباعد الجسدي، ومراعاة أعداد المتسوقين في المحال والمطاعم، ومدى استيعاب الأعداد في المكان الواحد، وارتباطه بالمساحة، كما تم الكشف على سلامة الأغذية، ومدى صلاحيتها، إضافةً إلى زيارة أماكن الألعاب في المجمع، والتأكيد على تطبيق كل ما يتعلق بالسلامة العامة للجميع.