شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة العمل بمشروع «الإمداد المائي» في حجة وصعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة.

وجرى خلال الفترة من 17 حتى 23 يونيو 2021م تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة اليمنية.

وجرى ضخ 264.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 844.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 60 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين إلى أماكن التخلص منها في محافظة حجة.

كما جرى في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 20.000 فرد.